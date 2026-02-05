Les fonds or affichent une forte collecte hebdomadaire

Alors que l’or s’envole au-delà des 5.000 dollars l’once, les investisseurs se ruent sur les fonds investis dans le métal précieux. Ils y ont placé 6,7 milliards de dollars sur la semaine au 28 janvier, soit le plus haut niveau depuis octobre 2025, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données EPFR sur les flux mondiaux des fonds.

Dans le même temps, les fonds actions ont vu sortir 15,4 milliards de dollars. Cette décollecte a été alimentée surtout par les retraits des fonds d’actions émergentes, qui se sont élevés à près de 43 milliards de dollars. Les fonds actions chinoises ont notamment subi des rachats record de 60,5 milliards de dollars. Les fonds actions européennes ont également été dans le rouge, à hauteur de 400 millions, soit la première décollecte en sept semaines. En revanche, les fonds actions américaines ont renoué avec la collecte (9,2 milliards), de même que les fonds actions japonaises (46 millions).

Par secteurs, les fonds sur les matériaux ont attiré 11,8 milliards de dollars, les fonds tech 4 milliards, les fonds énergie 2,3 milliards et les fonds santé 1,4 milliard.

Les fonds obligataires ont attiré 17 milliards de dollars, dont près de 15 milliards de dollars dans des fonds investment grade et 1,4 milliard dans des fonds high yield . Enfin, les fonds monétaires ont enregistré une collecte de 10 milliards.

L'Agefi