Des tendances similaires ont été observées en Europe et au Royaume-Uni. La composante " Dépôts par les résidents de la zone euro " du rapport sur les agrégats monétaires de la BCE a atteint 8 500 milliards d'euros en juillet dernier, contre environ 7 000 milliards juste avant la pandémie, même si le rythme a ralenti.

Parallèlement, les fonds obligataires américains ont bénéficié de la baisse de popularité des marchés monétaires, avec plus de 120 milliards de dollars de collecte depuis le début de l'année, après deux années consécutives de flux négatifs.

Le montant total des actifs des fonds monétaires américains a augmenté de 40 % au cours des deux dernières années pour atteindre 6 300 milliards de dollars. Mais cette tendance s'est ralentie cette année avec environ 180 milliards d'entrées depuis le début de l'année, bien loin des plus de 500 milliards souscrits en 2023.

(AOF) - "La quantité de liquidités placées sur des fonds monétaires est au centre des préoccupations des investisseurs depuis un certain temps déjà. L'afflux de capitaux vers ces titres sans risque à court terme pendant que les taux montaient n'est pas une surprise, puisqu'ils rapportent aujourd'hui plus qu'une obligation entreprise "High Yield" notée B d’il y a quelques années", souligne Dillon Lancaster, Portfolio Management, TwentyFour Asset Management.

"Les fonds obligataires US ont bénéficié du recul de popularité des marchés monétaires" (Vontobel)

