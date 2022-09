Les fonds obligataires n'avaient pas connu une telle décollecte depuis 20 ans

(NEWSManagers.com) - Les fonds obligataires ont enregistré 284 milliards de dollars de décollecte depuis le début de l'année à fin août 2022. Cela correspond à leur pire période de décollecte sur une base annualisée depuis 2002, notent les analystes du "flow show" de Bank of America Global Research qui analyse les tendances de collecte des fonds sur la base des chiffres fournis par EPFR.

Dans un contexte de remontée de l'inflation et des taux, les investisseurs ont eu tendance à sortir des stocks existants obligataires. Ils ont fait de même avec les fonds monétaires qui ont enregistré leur pire décollecte sur la période depuis 2010.

Les actions s'en sortent plutôt bien avec une collecte nette de 268 milliards de dollars, même si le niveau est loin du record de 2021 à 980 milliards. La tech et la santé restent les stars des fonds actions sectoriels tandis que les fonds sur les valeurs financières prennent l'eau avec la plus grande décollecte enregistré depuis 2002.

Concernant les données hebdomadaires, celles sur les sept jours jours se finissant au 31 août, Bank of America Global Research fait état d'une collecte positive uniquement sur les fonds monétaires (+4,8 milliards), tandis que les fonds obligataires, actions et or subissent plus de rachats que de souscriptions (respectivement -4,2 milliards de dollars net ; -9,4 milliards et -900 millions).

A noter sur les fonds actions, que toutes les zones géographiques décollectent (Etats-Unis, Japon, Europe) hormis les fonds sur les pays émergents (+2,5 milliards).