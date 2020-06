Les fonds obligataires mondiaux maintiennent une très forte collecte

(NEWSManagers.com) - Les fonds obligataires demeurent la classe d'actifs la plus attractive pour les investisseurs. Après un record historique de 32,5 milliards de dollars de collecte nette la semaine dernière, la catégorie a réalisé son deuxième meilleur résultat entre le 5 et le 11 juin, avec 24,6 milliards, selon le " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research.

La collecte a été soutenue sur les principaux segments obligataires. Les fonds d'obligations d'investissement ont enregistré une collecte de 18,6 milliards de dollars (deuxième plus importante collecte), ceux d'obligations à haut rendement de 6,5 milliards (cinquième plus importante), et les fonds d'obligations émergentes de 2,2 milliards. De même, les fonds d'obligations municipales américaines ont connu leur meilleure semaine avec une collecte nette de 2,4 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds d'obligations souveraines ont décollecté de 4,8 milliards de dollars.

Le retour du risque dans les portefeuilles des investisseurs s'observe également sur les fonds actions. Avec 13,8 milliards de dollars de collecte, ils font plus que doubler leur résultat par rapport à la semaine dernière (6,2 milliards). Encore une fois, la classe d'actifs est emmenée par les fonds actions américaines, qui ont attiré 11,5 milliards de dollars. Cependant, les fonds tech et santé nord-américains, qui menaient le jeu depuis le début de l'année, ont connu un coup d'arrêt, avec respectivement +0,2 et -0,4 milliard de collecte. Les fonds européens ont également enregistré une bonne semaine, avec 2,4 milliards de dollars de collecte. Les fonds émergents poursuivent leur dégringolade avec cette fois-ci une décollecte de 4,8 milliards.

Enfin, du côté des liquidités, les fonds monétaires ont rendu 6,9 milliards de dollars à leurs investisseurs. Les fonds aurifères connaissent eux une seconde décollecte en un semestre, avec -0,1 milliard de dollars.