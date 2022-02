Les fonds obligataires accentuent leur décollecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - La décollecte hebdomadaire s'accélère sur les fonds obligataires, selon le " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les investisseurs ont retiré 10,2 milliards de dollars de ces véhicules entre le 20 et le 26 janvier. La décollecte s'élevait à 3,2 milliards de dollars il y a une semaine, et 2,9 milliards sept jours avant. Dans le même temps, les investisseurs ont placé 17,1 milliards de dollars nets dans les fonds actions et retiré 14,9 milliards des fonds monétaires.

Dans l'obligataire, la décollecte s'est concentrée dans les fonds investment grade, qui ont rendu 5,9 milliards de dollars, et les fonds à haut rendement, -5,1 milliards. Les fonds de dette bancaire ont reçu 1,8 milliard de dollars, tout comme les fonds de dette souveraine.

La collecte des fonds actions a été marquée par une très forte collecte des fonds émergents (+8,2 milliards), tandis que les fonds américains ont rendu 1,2 milliard. Les fonds japonais ont eux collecté un milliard, tandis que les européens sont restés quasi-neutres. Aux Etats-Unis, la collecte s'est concentrée sur les fonds value et financières (+1,8 milliard de dollars chacun), et petites capitalisations (+1,4 milliard). A l'inverse, les fonds croissance ont rendu 5,1 milliards de dollars.