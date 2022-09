Les fonds monétaires, grands gagnants de la semaine en termes de collecte

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs mondiaux continuent de placer leurs avoirs dans des fonds refuges. Les flux de collecte entre le 15 et le 21 septembre se sont principalement dirigés vers les fonds monétaires (+30,3 milliards de dollars nets), la dette souveraine au nominal (+6,4 milliards) et les grandes capitalisations américaines (+5,7 milliards), selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire de BofA Global Research sur les flux dans les fonds d'investissement.

L'univers obligataire a enregistré une décollecte globale de 6,9 milliards de dollars sur la semaine. A l'exception de la catégorie de dette souveraine au nominal, l'ensemble des sous-catégories a subi des retraits nets. Les fonds de dette d'entreprises les mieux notées (investment grade) ont rendu 3,4 milliards de dollars, ceux de high yield 2,6 milliards, et ceux de dette émergente 2,3 milliards.

Les fonds actions ont, eux, décollecté 7,8 milliards de dollars nets. Les fonds en actions américaines ont rendu 4 milliards de dollars. La décollecte s'est faite principalement sur les fonds value (-2,4 milliards), croissance (-2,7 milliards) et petites capitalisations (-2,8 milliards). Dans le reste du monde, les fonds actions émergentes s’en sortent avec 1 milliard de dollars d’entrées nettes, tandis que les fonds actions européennes ont vu sortir 2,8 milliards, et ceux de japonaises 0,3 milliard.