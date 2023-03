Les fonds monétaires dominent encore la collecte hebdomadaire des fonds

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux s’essayent désormais au grand écart. Sur la période du 2 au 8 mars, ils ont encore plébiscité les fonds monétaires et l’obligataire de bonne qualité, mais ont dans le même temps mis un petit ticket sur les petites capitalisations américaines et les actions émergentes. Les retraits se sont, eux, concentrés sur les fonds de grandes capitalisations américaines.Les fonds monétaires mènent donc encore la danse avec une collecte de 18,1 milliards de dollars (17,1 milliards d’euros) nets, selon le «Flow show», le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Il s’agit toutefois d’un fort ralentissement par rapport à la semaine précédente, durant laquelle les fonds monétaires avaient vu affluer 68,1 milliards de dollars. La collecte obligataire est, elle, restée quasi-stable à 8,2 milliards de dollars, tandis que les fonds actions ont rendu un petit 0,5 milliard.Outre le monétaire, la collecte s’est concentrée sur un nombre restreint de sous-classes d’actifs. Il s’agit notamment des fonds de dettes souveraines au nominal (+4,3 milliards de dollars), les fonds d’obligations de titres d’entreprises investment grade (+3,8 milliards), les fonds actions émergentes (+1,6 milliard), les fonds de petites capitalisations américaines (+1,5 milliard), et les fonds d’actions européennes (+0,9 milliard). A lire aussi: La collecte hebdomadaire des fonds monétaires s’approche des 70 milliards de dollars

De l’autre côté du spectre, les investisseurs sont principalement sortis des fonds d’actions américaines (-5,2 milliards de dollars) et japonaises (-3 milliards). Sur les Etats-Unis, la décollecte a été alimentée une nouvelle fois par des retraits sur les stratégies couvrant les grandes capitalisations (-5,9 milliards de dollars), ainsi que la gestion value (-1,5 milliard).