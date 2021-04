Les fonds mondiaux enregistrent une semaine calme et positive sur le front de la collecte

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux ont réalisé des investissements diversifiés et modérés dans les fonds mondiaux, entre le 15 et le 21 avril, selon les données du " Flow Show" , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research.

Les fonds actions ont récolté un petit 14,6 milliards de dollars (12,1 milliards d'euros). Cela porte toutefois la collecte cumulée sur les cinq derniers mois à 602 milliards de dollars, un niveau jamais égalé depuis l'existence du rapport. La ventilation géographique des flux nets se concentre, comme à l'accoutumée, sur les Etats-Unis (3,9 milliards de dollars). L'Europe a, elle, reçu un flux plus élevé que d'habitude, avec +1,4 milliard de dollars, et le Japon 0,9 milliard. Les pays émergents ont eux rendu 1,9 milliard de dollars. Sur le marché américain, les fonds de grandes capitalisations ont connu la plus importante collecte, avec 1,9 milliard de dollars, suivis par les fonds value (0,9 milliard), le secteur santé (1,1 milliard) et la tech (1,0 milliard). A l'inverse, les fonds croissance ont décollecté de 2,4 milliards de dollars.

Le segment obligataire a reçu, pour sa part, 13,7 milliards de dollars. Les flux se sont principalement dirigés vers les fonds de titres d'entreprises investment grade, avec +9 milliards de dollars. Les autres catégories ayant connu une bonne collecte se limitent aux souveraines et quasi-souveraines : +2 milliards pour les fonds d'obligations souveraines au nominal, +1,4 milliards pour celles indexées à l'inflation, et +1,5 milliard pour les obligations municipales.

Les fonds monétaires, qui ont connu ces dernières semaines d'importantes variations de collecte, à la hausse comme à la baisse, ont reçu cette fois-ci 8,7 milliards de dollars. Les fonds or ont, eux, enregistré un petit 0,1 milliard de dollars de flux entrants.