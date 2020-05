Les fonds italiens voient sortir plus de 10Md€ en mars

(NEWSManagers.com) - Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets de 10,8 milliards d' euros en mars, en pleine crise du coronavirus. La décollecte a principalement touché les fonds obligataires, qui ont vu sortir 8,6 milliards d' euros. Les fonds actions sont aussi dans le rouge, avec -4,1 milliards d' euros. Les fonds flexibles et les fonds diversifiés voient sortir respectivement 3,2 milliards d' euros et 1 milliard d' euros. Seuls les fonds monétaires sont en collecte positive et drainent 6,2 milliards d' euros. Les encours des fonds ouverts sont repassés sous la barre des 1.000 milliards d' euros à 966,3 milliards d' euros.

En intégrant les fonds fermés et gestions sous mandat, la décollecte du secteur ressort à 8,7 milliards d' euros et les encours à 2.143 milliards d' euros.

En termes d' acteurs, le plus gros perdant du mois de mars est Intesa Sanpaolo, qui voit sortir 4,1 milliards d' euros. Amundi arrive deuxième, avec des sorties nettes de près de 2 milliards d' euros. Enfin, M&G et JPMorgan AM perdent chacun autour de 1 milliard d' euros d' actifs de clients.

Le seul acteur à véritablement tirer son épingle du jeu est Poste Italiane, la poste italienne, qui draine 2,8 milliards d' euros. Loin derrière, BNP Paribas et State Street recueillent chacun plus de 250 millions d' euros.