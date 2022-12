Les fonds italiens restent dans le rouge en octobre

(NEWSManagers.com) - Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont connu un nouveau mois de décollecte en octobre. Ils ont vu sortir un peu plus de 2 milliards d’euros, soit un peu moins qu’en septembre (2,6 milliards d’euros), selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, la collecte est toutefois positive à près de 8 milliards d’euros.

La décollecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont subi des rachats de plus de 1 milliard d’euros. Les fonds flexibles voient aussi sortir 943 millions d’euros. En revanche, les fonds actions parviennent à réunir 687 millions d’euros.

En ajoutant les fonds fermés et les mandats, le secteur a collecté 967 millions d’euros.

Generali et Poste Italiane sont les deux groupes qui affichent les plus fortes collectes en octobre, avec respectivement 1,2 milliard d’euros et 1,1 milliard d’euros. En revanche, UBS accuse une décollecte de 779 millions d’euros.