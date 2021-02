Les fonds italiens finissent l' année sur une forte collecte

(NEWSManagers.com) - Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré une collecte de près de 19 milliards d' euros en 2020, malgré les 14,6 milliards d' euros de rachats subis en mars lorsque la crise du Covid a éclaté, selon les dernières statistiques d' Assogestioni, l' association italienne des professionnels de la gestion. C' est un niveau bien supérieur aux 3,8 milliards d' euros qui avaient été levés en 2019, alors que l' année a été pour le moins compliquée.

La collecte a été tirée par les fonds actions, qui drainent 15,2 milliards d' euros. Les fonds diversifiés et obligataires attirent quant à eux un peu plus de 8 milliards d' euros. Et les fonds monétaires affichent une collecte de 5,2 milliards d' euros. En revanche, les fonds flexibles voient sortir 18 milliards d' euros et les hedge funds, 285 millions.

Les encours ressortent à 1.116 milliards d' euros. En prenant en compte les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte a été de 7,8 milliards d' euros et les encours s' établissent à 2.392 milliards d' euros.