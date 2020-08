Les fonds italiens continuent de collecter en juin

(NEWSManagers.com) - Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 4,4 milliards d' euros en juin, après avoir drainé près de 3 milliards d' euros en mai, selon les dernières statistiques d' Assogestioni, l' association italienne des professionnels de la gestion. Sur le premier semestre, ils affichent un solde positif de 923 millions d' euros malgré les retraits provoqués par la crise du coronavirus.

La collecte a été tirée par les fonds monétaires (+4,2 milliards d' euros) mais aussi par les fonds actions (+2,1 milliards d' euros). Depuis le début de l' année, c' est la prudence qui domine toutefois, avec des souscriptions de 12,6 milliards d' euros dans les fonds monétaires. Les fonds actions n' ont recueilli que 1,2 milliard d' euros.

Les fonds flexibles et les fonds obligataires sont dans le rouge en juin, avec des retraits d'1,7 milliard d' euros et de 431 millions d' euros respectivement. Sur les six premiers mois de l' année, ces fonds ont aussi souffert, avec des rachats de 9 milliards d' euros pour les fonds flexibles et 5,3 milliards pour les obligataires.

En ajoutant les fonds ouverts et les gestions sous mandat, la collecte de juin du secteur de la gestion s' est élevée à 5 milliards d' euros. Les encours sont ressortis à 2.239 milliards d' euros, dont 1.024 milliards pour les fonds ouverts.

Côté sociétés, c' est Generali qui rafle la mise, avec une collecte de 5,7 milliards d' euros en juin, dont 3,9 milliards en fonds ouverts. Morgan Stanley et Mediolanum suivent de très loin avec 401 millions et 374 millions d' euros de souscriptions, respectivement. Amundi est le groupe qui affiche les plus forts rachats avec 655 millions d' euros, devant Allianz (-374 millions) et Intesa Sanpaolo (-324 millions).