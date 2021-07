Les fonds italiens affichent une collecte stable en mai

(NEWSManagers.com) -

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 4,9 milliards d' euros en mai, après 4 milliards d' euros en avril, montrent les dernières statistiques d' Assogestioni, l' association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l' année, la collecte se monte à 27,7 milliards d' euros.

Les fonds actions et les fonds diversifiés restent les moteurs de cette dynamique, avec environ 2 milliards d' euros levés dans chaque catégorie. Depuis le début de l' année, ce sont plutôt les fonds actions qui mènent la danse, avec plus de 17 milliards d' euros engrangés.

Les fonds obligataires drainent 927 millions d' euros et les fonds flexibles voient sortir 150 millions d' euros.

Les encours des fonds ouverts sont ressortis à 1.190 milliards d' euros. En ajoutant les fonds fermés et les mandats, la collecte totale s' inscrit à 6,8 milliards d' euros et les encours à 2.480 milliards d' euros.

Deux sociétés se démarquent en mai en termes de flux : il s' agit d' Eurizon avec 1,9 milliard d' euros et Poste Italiane avec 1,2 milliard d' euros. Amundi arrive troisième avec 594 millions d' euros. Côté décollecte, Generali voit sortir 384 millions, tandis qu' UBS et Axa IM affichent des sorties nettes de 267 millions et 105 millions d' euros.