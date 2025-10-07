Les fonds investissant dans les mines d'or profitent de prix records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les fonds communs de placement qui investissent dans les sociétés d'extraction d'or sont les plus performants en 2025, dépassant même les fonds technologiques et d'intelligence artificielle, car les investisseurs parient que les prix records de l'or entraîneront des marges, des flux de trésorerie et des rendements pour les actionnaires élevés.

Selon les données de LSEG Lipper, les fonds d'exploitation aurifère ont bondi d'environ 114 % depuis le début de l'année, dépassant de loin les fonds technologiques, qui ont progressé de 27 %, et les fonds de ressources naturelles, qui ont gagné environ 23,7 %.

Au cours du seul troisième trimestre, les fonds d'investissement dans les mines d'or ont enregistré un afflux de 5,4 milliards de dollars, soit le plus important mouvement trimestriel depuis décembre 2009, d'après les données.

L'or a atteint un niveau record mardi, alors que la fermeture du gouvernement américain persistait et que les attentes d'une baisse des taux de la Fed ce mois-ci ont stimulé la demande.

Alors que les mineurs d'or ont été à la traîne du lingot ces dernières années en raison de la hausse des coûts et des revers opérationnels, ils ont surperformé en 2025, car les prix record ont stimulé les bénéfices et les flux de trésorerie, renforçant les bilans et offrant une exposition à effet de levier à la hausse de l'or.

"Malgré la hausse, le secteur reste largement sous-pondéré, ce qui laisse de la place aux nouveaux investisseurs pour stimuler l'expansion des multiples de valorisation", a déclaré Trevor Yates, analyste d'investissement senior chez Global X ETFs.

"Nous sommes particulièrement favorables aux petites sociétés minières et d'exploration qui offrent un meilleur effet de levier sur le prix de l'or et qui devraient bénéficier de la poursuite de la consolidation du secteur»

George Cheveley, gestionnaire de portefeuille à la société de gestion d'investissement Ninety One, a déclaré que les bénéfices élevés renforcent la discipline en matière de coûts, certaines sociétés minières accélérant les projets financés par les liquidités, une mesure qui soutient la croissance et évite le besoin d'emprunter.

Le mineur d'or Newmont NEM.N a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et a annoncé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, tandis que son homologue Barrick ABX.TO a battu les prévisions de bénéfices et a augmenté son dividende trimestriel de 50 %.

Certaines entreprises profitent de la reprise pour augmenter leur capital par le biais d'introductions en bourse et de ventes d'actions. La société chinoise Zijin Gold International

2259.HK a levé 3,2 milliards de dollars à Hong Kong, tandis que Merdeka Gold a obtenu 280 millions de dollars.

Bien qu'il ait doublé en 2025, l'indice MSCI gold miners

.dMIWD0GMP2PUS se négocie encore à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 14,3, inférieur à sa moyenne décennale de 16,7, ce qui laisse entrevoir une marge d'expansion des valorisations.

"Avec des marges de 30 % sur le flux de trésorerie disponible (FCF), les sociétés aurifères n'ont jamais été aussi bien loties", a déclaré Adrian Hammond, analyste de recherche chez SBG Securities.

Il existe des opportunités pour les investisseurs dans les sociétés disciplinées en matière de trésorerie et désireuses de récompenser les actionnaires, a-t-il ajouté.