Les fonds gérés activement sous-performent à plus de 70% leur benchmark- Etude SPIVA

(NEWSManagers.com) - Comme chaque année, le fournisseur d'indices S&P DowJones Indices a publié son étude SPIVA ( S&P Indices Versus Active Funds), très attendue par le secteur, sur la performance des fonds gérés activement par rapport à un indice élaboré par S&P. Selon cette étude 71 % des fonds actifs en Europe ont sousperformé en 2019 l'indice de référence de S&P, le S&P Europe 350 qui comporte 350 grandes valeurs européennes. Sur une base pondérée des actifs, l'indice de référence a surpassé les fonds de cette même classe de 1,5 %. On notera toutefois que S&P est partie prenante en tant que fournisseur d'indices et que les fonds se réfèrent à d'autres indices que le S&P Europe 350.

Ceci étant dit, quelques autres conclusions sont intéressantes dans son étude. Ainsi, pour les fonds d'investissement en actions européennes le chiffre de sous-performance est de 78 % et 87 % sur un horizon de cinq et dix ans.

S&P note que les gestionnaires de fonds actifs qui investissent dans un seul pays de la zone euro n'ont pas non plus réussi à surpasser leurs indices de référence sur une période d'un an. En particulier, les gestionnaires axés sur les actions françaises, italiennes, néerlandaises ou espagnoles ont enregistré une sous-performance de 5 % ou plus par rapport à leur indice de référence, sur une base pondérée des actifs. Seuls les gestionnaires d'actions allemandes ont réussi à battre leur indice de référence, les fonds de cette catégorie affichant une performance supérieure de 90 points de base à l'indice de référence de S&P Allemagne, sur une base pondérée des actifs.

Concernant plus précisément les fonds d'investissement en actions françaises, sur une période d'un an, 90 % des fonds d'actions français gérés activement ont enregistré des performances inférieures à l'indice S&P France BMI, dont la composition n'est pas détaillée dans l'étude. Sur la période de 10 ans, 90 % ont enregistré une performance inférieure à celle de l'indice de référence. Les fonds actifs investissant en actions françaises ont réalisé un rendement moyen pondéré de 5,5 % inférieur à l'IMC de S&P France sur un an et de 2,6 % inférieur à l'IMC annualisé sur dix ans. Le taux de rendement moyen pondéré des actifs indique la performance d'un investisseur moyen et atténue l'influence des fonds plus petits.

Pour les fonds d'investissement américains, sur une période d'un an, 81 % des fonds d'actions américains libellés en euros et gérés activement ont enregistré une performance inférieure à celle du S&P 500. Ce chiffre passe à 93 % et 98 % sur les périodes de cinq et dix ans.

Pour les fonds d'investissement mondiaux, sur une période d'un an, 82 % des fonds d'actions mondiales libellés en euros et gérés activement ont enregistré une performance inférieure à celle du S&P Global 1200. Ce chiffre augmente sur une période de cinq et dix ans pour atteindre respectivement 94 % et 98 %.

Enfin, les fonds des marchés émergents sont ceux qui s'en sortent le mieux et progressent par rapport à 2018. Sur une période d'un an, seulement 50 % des fonds d'actions des marchés émergents libellés en euros et gérés activement ont enregistré un rendement inférieur à celui du S&P/IFCI. Ce chiffre passe à 89 % et 96 % respectivement sur un horizon de cinq et dix ans. Par contre, 64% des fonds émergents libellés en livre sterling (GBP) sur-performent le benchmark en 2019.

" Des performances supérieures auraient au moins permis d'amortir les turbulences qui, nous le savons maintenant, se sont prolongées. On ne sait pas encore si les mêmes fonds actifs ont tenu compte des signes avant-coureurs de Covid-19 au début de 2020. Un positionnement défensif sur des actions de qualité, ou sur les secteurs des produits de base, des soins de santé ou des services publics aurait pu au moins fournir une certaine protection contre les chutes observées sur les marchés au cours des dernières semaines. Mais il est possible que les gestionnaires actifs aient été piqués une fois de plus par leur penchant persistant pour les actions de plus petite capitalisation. Les gérants value sont probablement ceux qui ont le plus souffert, étant donné la sous-performance alarmante de ces actions par rapport à l'indice de référence des grandes capitalisations depuis le début de 2020" , commente Andrew Innes, EMEA Head of Global Research & Design chez S&P Dow Jones Indices.