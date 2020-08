Les fonds formaient 30% de l'allocation des assureurs européens fin 2019

(NEWSManagers.com) - Les fonds d' investissement représentaient 30% de l' allocation des encours des assureurs européens à fin 2019, soit 3.500 milliards d' euros d' encours, selon l' Eiopa, le régulateur européen des assurances et pensions professionnelles. Dans son rapport sur la stabilité financière publié le 30 juillet, l' Eiopa indique que plus de la moitié de ces encours investis dans les fonds (environ 1.970Md€) provenaient de portefeuilles d' unités de compte. Selon les pays européens, les assureurs ne dépassaient pas 50% d' investissements dans des fonds à fin 2019 à l' exception de la Finlande (plus de 60%). Ceux des compagnies d' assurance françaises se situaient eux aux alentours de 25%.

Par type de fonds, l' exposition des assureurs européens fin 2019 à des fonds actions s' élevait à 42% tandis que celles des fonds d' allocation d' actifs et obligataires étaient respectivement de 22% et 20%. Les fonds de private equity constituaient 7% des encours investis dans des fonds par les assureurs européens, contre 4% dans les fonds monétaires (0 à 9% selon les pays), 3% dans les fonds alternatifs et 2% dans les fonds immobiliers. Aussi les assureurs européens avaient-ils investi 22 milliards d' euros dans des ETF au travers de portefeuilles d' unités de compte (7Md€) et portefeuilles indexés, ce qui représentait 1% de leurs encours investis dans des fonds au 31 décembre 2019. Environ 80% des investissements des assureurs européens dans des fonds fin 2019 l' étaient dans des produits Ucits.