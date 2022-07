Les fonds énergie s'accaparent les meilleures performances au premier semestre

(NEWSManagers.com) - En dépit du recul de leurs performances sur le mois de juin, les fonds investis spécifiquement dans le secteur de l’énergie trustent les premières places du palmarès des meilleures performances des fonds disponibles pour les contrats d’assurance-vie en France sur le premier semestre 2022, selon le fournisseur de données sur les fonds, Funds360, propriété de FE fundinfo depuis mars dernier.

La croissance de ces fonds au cours du premier semestre 2022 s'est appuyée sur divers facteurs : envolée des prix du gaz, du pétrole et du cours de certaines matières premières, embargo sur le gaz russe et contexte de transition énergétique.

Ainsi, au 6 juillet 2022, le fonds phare de la catégorie BGF World Energy, géré par BlackRock et dont les encours avoisinent les 3 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros), classe trois parts (A2 EUR, D2 EUR, E2 EUR) dans le top 5 des fonds les plus performants depuis le 1er janvier 2022. Les performances à date affichées par les parts concernées s’étalaient de 32% à 32,8%. Le fonds SG Actions Energie C, distribué par Société Générale Gestion, se hisse au troisième rang avec une performance de 32,4% affichée entre le 1er janvier et le 6 juillet 2022.

Trois autres fonds spécialisés sur l’énergie figurent également dans le top 10. Il s’agit des fonds Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Portfolio E ACC, Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR (C) et Guinness Global Energy C EUR ACC, dont les performances respectives à date du 6 juillet 2022 étaient de +28,4%, +27,7% et +20,5%.

Le fonds HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A et deux fonds matières premières de BNP Paribas Asset Management – Commodities Privilege H EUR Capitalisation et Commodities Classic H EUR Capitalisation – complètent le top 10 des meilleures performances au 6 juillet 2022. Leurs performances glissantes respectives à date étaient de 21,2%, 20,7% et 20,3%.