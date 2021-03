Les fonds durables en France collectent 100Md€ en 2020

(NEWSManagers.com) - Les fonds durables commercialisés en France ont enregistré une collecte nette de 100 milliards d' euros en 2020, selon la dernière étude de Novethic Market Data.

Leurs encours ont atteint 461 milliards d' euros au 31 décembre 2020, ce qui représente une hausse de 66 % par rapport à l' année précédente. Le segment a accueilli 245 fonds supplémentaires l'an dernier, portant le nombre total de produits à 911.

Le fait marquant de 2020 est " l' explosion de la part de marché du label ISR " , selon Novethic. Deux facteurs expliquent ce phénomène, selon l' agence. Le premier est l' entrée en vigueur de l' obligation créée par la loi Pacte qui contraint tous les distributeurs d' assurance-vie, à proposer au moins un fonds labellisé (ISR, GreenFin ou Finansol). Le second est le mouvement de labellisation de gammes, initié en 2018 par la Banque Postale Asset Management (LBPAM).

Les fonds labellisés ISR représentent désormais plus de la moitié des fonds durables distribués en France et deux tiers des encours.

L' exclusion du charbon se généralise

La thématique environnementale reste une tendance porteuse pour la finance durable et constitue toujours la moitié de l' offre de fonds thématiques, avec 236 fonds représentant 120 milliards d' euros fin 2020, observe encore Novethic. Mais la prise en compte de critères climatiques connaît une dynamique forte. Résultat, l' exclusion des énergies fossiles devient plus fréquente dans les portefeuilles durables et l' exclusion du charbon a tendance à se généraliser. Elle est appliquée par 60% des fonds durables recensés par Novethic en 2020, alors qu' elle n' est pas requise pour obtenir le label ISR. Autre conséquence : les fonds bas carbone se multiplient.

Fin 2020, une cinquantaine de fonds ont axé leur marketing sur une approche " bas carbone " . Toutefois, leur ambition climatique varie, nuance Novethic. Certains sélectionnent des actifs qui veulent réduire leurs émissions, d' autres font le lien avec la limitation à 2 degrés du réchauffement climatique prévue par l' Accord de Paris de 2015.