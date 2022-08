Les fonds des gestionnaires internationaux géraient 256Md€ en Espagne à fin juin

(NEWSManagers.com) - En six mois, les encours gérés par les fonds des sociétés de gestion internationales commercialisés sur le territoire espagnol ont diminué de 31 millions d’euros pour s'établir à 256 milliards d’euros fin juin, calcule Inverco, l’association espagnole des professionnels de la gestion d’actifs.En outre, l’association estime que les fonds des gestionnaires internationaux distribués en Espagne ont subi des rachats nets de 4 milliards d’euros au cours du deuxième trimestre 2022. L’Allemand DWS est le seul à avoir collecté plus d’un milliard d’euros sur la période en Espagne (+1,5 milliard d’euros) loin devant les 205 millions d’euros d’entrées nettes de Candriam et les 147 millions d’euros collectés par Mediolanum, respectivement deuxième et troisième plus gros collecteurs du trimestre d’après les données collectées par Inverco.Les investisseurs espagnols sont à l’inverse sortis des fonds d’AllianzGI à hauteur de 752 millions d’euros, de Fidelity International (-601 millions d’euros) et de Morgan Stanley (-464 millions d’euros).Le top 10 des gestionnaires étrangers gérant le plus d’encours, mené par BlackRock, reste inchangé à fin juin 2022.