Les fonds de pensions visent les actifs privés et les marchés émergents (Amundi)

(AOF) - "Les fonds de pension prévoient d'augmenter leur allocation en direction des actifs privés et des marchés émergents asiatiques", annonce Amundi sur la base d’une étude portant sur 157 fonds de pensions dans le monde, représentant 1,97 trillion d'euros d'actifs. Selon le gérant ces fonds "considèrent qu’il y a des opportunités intéressantes à saisir" au sein des marchés privés, et notamment sur deux expertises : la dette privée et le capital-investissement. 86% des répondants à l’étude prévoient d’être investis sur ces deux classes d’actifs dans les trois ans à venir.

Amundi annonce que la sélection par les fonds de pensions des gestionnaires d'actifs sur ces créneaux de marchés sera faite en fonction de leur capacité à délivrer des rendements réguliers et à répondre à des objectifs ESG, dans un marché plus compétitif.

Si les fonds de pensions sont également sous-investis dans les marchés émergents asiatiques, selon Amundi cela devrait évoluer avec "une nouvelle dynamique et une augmentation de leur allocation". 76% des répondants s'attendent à être investis dans les trois ans à venir.

Le gérant souligne que les marchés publics occidentaux sont actuellement "à des niveaux historiquement élevés" et que les rachats d'actions se poursuivent "à un rythme soutenu" et le pipeline des introductions en bourse est "de plus en plus irrégulier".