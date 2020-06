Les fonds de loans voient leurs encours chuter au premier trimestre

(NEWSManagers.com) - Les fonds ouverts de loans en Europe ont vu leurs encours chuter d' environ 20 % à 32 milliards de dollars au premier trimestre, selon une étude de Fitch Ratings. Ce déclin s' est concentré sur mars, lorsque la performance a baissé d' environ 13 % et les encours se sont effondrés de 19 %. La décollecte a représenté 6 points de pourcentage de la baisse des encours. Depuis, les encours sont repartis à la hausse et ils s' établissaient à 33 milliards de dollars fin mai.

Fitch Ratings recensait 50 fonds ouverts de loans en Europe à fin mars. Tous sont classés dans la catégorie des fonds alternatifs. Ils sont donc réservés aux investisseurs qualifiés.

La majorité des fonds européens de loans sont fortement exposés aux Etats-Unis. Leur allocation aux secteurs qui ont la plus forte sensibilité aux risques liés à la pandémie, comme les jeux, l' hébergement et les loisirs, est cependant assez faible, relève Fitch. Elle est de 7 % en moyenne, même si pour certains fonds, l' exposition peut atteindre 13 %. " Ces fonds sont soumis à un risque plus fort de détérioration de crédit et en conséquence à une éventuelle pression en termes de décollecte, surtout si la volatilité repart à la hausse et que les investisseurs deviennent averses au risque " , prévient l' agence.

Même si la composition des portefeuilles reste largement confidentielle, Fitch publie la liste des 10 principaux émetteurs auxquels les fonds sont exposés. Et l' agence constate une grande similarité entre les portefeuilles. Ainsi, Altice France est l' exposition la plus forte la plus fréquente, devant New Red Finance et VodafoneViggo, ce qui présente un risque pour le secteur en cas de problème sur une de ces valeurs.

Par ailleurs, Fitch montre que la part de liquidité des fonds varie considérablement d' un produit à l' autre. En moyenne, elle était de 9 % à fin mars 2020. L' agence souligne que les fonds de loans utilisent de nombreuses techniques de gestion de la liquidité. Habituellement, ces fonds n' ont pas de liquidité quotidienne, mais plutôt mensuelles, ce qui leur donne une marge de manœuvre plus forte pour vendre des actifs en cas de demandes de rachats.