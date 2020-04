Les fonds de droit français accusent 58 Md€ de décollecte en mars

(NEWSManagers.com) - Les OPCVM de droit français ont mis fin à leur mouvement de collecte en enregistrant 58 milliards d'euros de de sorties nettes en mars, en pleine crise du coronavirus, selon les statistiques mensuelles d'EuroPerformance publiées la semaine dernière.

La décollecte affecte principalement les fonds de trésorerie avec 47,4 milliards d'euros de retraits, suivis des fonds obligataires (-7,1 milliards), de performance absolue (-2,7 milliards) et diversifiés (-1,4 milliard). Les fonds actions font partie des rares catégories de véhicules à souscriptions positives, avec 1,1 milliard d'euros de flux nets, dans un mois marqué par un krach boursier historique sur l'ensemble des places mondiales. Les fonds matières premières et alternatifs sont les grands gagnants en mars (respectivement 19 et 5 milliards d'euros de collecte).

Les encours des 6.400 fonds français ont reculé de 13% le mois dernier, à 744 milliards d'euros, selon EuroPerformance. Pour les OPCVM alternatifs et immobiliers, les statistiques sont arrêtées à fin février et fin janvier.