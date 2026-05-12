Les fonds de crédit privés réévaluent la valeur de leurs investissements à la baisse, selon des documents déposés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Selon leurs rapports financiers, certains fonds de crédit privés ont considérablement revu à la baisse la valeur de leurs investissements au premier trimestre, ce qui met en évidence les pressions auxquelles ils sont confrontés alors que l'intelligence artificielle bouleverse les modèles économiques et les prévisions des petites entreprises.

Une analyse réalisée par Reuters des documents déposés par 14 grandes sociétés de développement des entreprises (BDC), qui financent principalement des prêts privés aux entreprises de taille moyenne, a montré que le ratio global entre la juste valeur et le coût avait baissé de 103 points de base pour s’établir à 98,55% à la fin du mois de mars.

Les investissements ont été évalués à environ 1,2 milliard de dollars en dessous du coût amorti au total, selon les documents des BDC examinés par Reuters, contre une décote bien plus faible à la fin décembre.

Certains gestionnaires de BDC ont déclaré lors des conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels que cette baisse reflétait en grande partie un élargissement des spreads à l'échelle du marché plutôt qu'une pression spécifique aux emprunteurs.

Le ratio juste valeur/coût de CION Investment Corp CION.K a reculé de 176 points de base, passant de 93,35% à 91,59%, tandis que celui d'Ares Capital Corp ARCC.OQ a baissé de 131 points de base pour s'établir à 99,50%.

Les ratios du Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N ont baissé de 122 points de base à 97,52%, et ceux du Goldman Sachs BDC Inc GSBD.K ont reculé de 119 points de base à 94,88%.

Cette baisse des notations a également coïncidé avec une baisse des valeurs liquidatives. La valeur liquidative de BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O a chuté de 4,95%, passant de 7,07 $ à 6,72 $, celle de CION a baissé de 4,72% à 13,11 $, et celle de Sixth Street Specialty Lending Inc a reculé de 4,36% à 16,24 $.

La BDC de Goldman Sachs a chuté de 3,72% à 12,17 $, tandis que celle de Blue Owl Capital Corp OBDC.K a baissé de 2,70% à 14,41 $.

Ces baisses interviennent alors que le crédit privé fait l'objet de la surveillance la plus stricte depuis des années, les analystes et les agences de notation avertissant que la fragilité des emprunteurs, l'augmentation des créances non productives et la pression sur les rachats mettent à l'épreuve un marché qui s'est développé rapidement. Moody's a récemment abaissé sa perspective pour le secteur des BDC à « négative », tandis que Fitch a indiqué que les rachats chez les BDC non cotées en bourse avaient grimpé à 3,8% de la valeur liquidative du trimestre précédent au premier trimestre. Chez FS KKR Capital Corp FSK.N , son conseiller KKR prévoit un plan de soutien de 300 millions de dollars après des pertes croissantes, une forte baisse de la valeur liquidative et une augmentation des créances non productives. Par ailleurs, Ares Capital a déclaré lors de sa conférence sur les résultats que la plupart de ses réévaluations étaient dictées par le marché, tandis que Goldman Sachs BDC a attribué une partie de la baisse de sa valeur liquidative à un élargissement général des spreads et a indiqué que les prêts plus récents affichaient de bons résultats.

MSCI a indiqué mardi dans un rapport que les fonds de crédit privé avaient déprécié plus de 10% de leurs prêts d'au moins 50%, alors que les entreprises emprunteuses sur ce marché de 3 500 milliards de dollars sont confrontées à un alourdissement de leur endettement.

MSCI a précisé que les prêts évalués à moins de 50% sont généralement associés à de graves difficultés financières ou à un risque de restructuration.