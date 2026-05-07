Les fonds de crédit privés de Blue Owl réduisent leurs dividendes face à la hausse des coûts d'emprunt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues des informations fournies et une citation du directeur général) par Matt Tracy et Isla Binnie

Deux fonds de crédit privés cotés en bourse de Blue Owl Capital OWL.N ont réduit leurs dividendes mercredi après avoir annoncé une baisse de la valeur liquidative par action au premier trimestre, une décision qu'ils ont attribuée àla hausse des coûts d'emprunt.

Blue Owl Capital Corp OBDC.K a indiqué dans un communiqué qu'elle réduisait son dividende de 36 cents par action à 31 cents par action. Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N a annoncé un dividende de 35 cents par action , contre 40 cents par action au quatrième trimestre, et a déclaré un dividende spécial supplémentaire de cinq cents par action pour les deux trimestres.

Les deux fonds ont racheté pour un montant total de 85 millions de dollars de leurs propres actions au premier trimestre, ont-ils indiqué.

La valeur liquidative (NAV) (de Blue Owl Capital Corp ) par action a baissé de 2,7 % pour s'établir à 14,41 dollars au premier trimestre, tandis que celle de Blue Owl Technology Finance Corp a chuté de 4,8 % pour s'établir à 16,49 dollars par action, selon leurs communiqués.

Ces deux fonds ont vu leur cours baisser au cours de l'année écoulée, à l'instar de nombreux fonds similaires, alors que les inquiétudes grandissaient autour du crédit privé. Blue Owl Capital Corp a été au centre des préoccupations des investisseurs l'année dernière lorsque Blue Owl a proposé de fusionner un fonds plus petit et non coté dans le véhicule.Blue Owl Technology Finance Corp a été conçu pour investir dans les logiciels, un secteur qui a été secoué par les craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle.

En février, Blue Owl a cédé un portefeuille de prêts garantis de premier rang d’une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de renforcer la liquidité de son fonds Blue Owl Capital Corp II, suite à une augmentation des demandes de rachat de la part des investisseurs .

« Le trimestre a reflété un environnement de résultats plus difficile, marqué par des taux de base plus bas et des spreads plus serrés », a déclaré Craig Packer, directeur général du fonds , dans un communiqué. Mais, a-t-il ajouté, « notre portefeuille affiche de solides performances et notre bilan est solide ».

Les documents déposés ont montré que le taux d'investissements sur des créances non productives, c'est-à-dire celles pour lesquelles les remboursements n'ont pas été effectués ou qui ont peu de chances d'être remboursées, a baissé par rapport au trimestre précédent.

Selon son rapport trimestriel, Blue Owl Capital Corp détenait 16 % de son portefeuille dans des titres du secteur des logiciels à la fin du mois de mars. Blue Owl Technology Finance Corp a indiqué que les emprunteurs du secteur des logiciels d'application et des systèmes représentaient 33 % de son portefeuille à la fin du premier trimestre.

Le prêteur de crédit privé Gladstone Capital Corp GLAD.O a également publié ses résultats du premier trimestre mercredi. Sa valeur liquidative par action est restée relativement inchangée au premier trimestre par rapport à il y a six mois, a-t-il indiqué.