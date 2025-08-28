 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les fonds d’obligations investment grade font le plein en août
information fournie par Agefi Asset Management  28/08/2025 à 08:15

Les fonds obligataires ont le vent en poupe. Sur la semaine au 20 août, ils ont drainé 23 milliards de dollars auprès des investisseurs mondiaux, selon le Flow Show de BofA Global Research sur les flux aux fonds réalisé à partir des données d’EPFR.

La collecte de cette catégorie de fonds a été tirée par les produits investment grade , qui ont réuni 12,7 milliards de dollars sur la semaine d’août. Ces quatre dernières semaines, la collecte s’élève à 57,4 milliards de dollars, soit le plus gros montant levé sur une telle période depuis juillet 2020. Ces fonds collectent de manière ininterrompue depuis 17 semaines et sont en passe de signer un record cette année, selon BofA.

Côté actions, le bilan est moins reluisant. Ces fonds sont parvenus à collecter 3 milliards de dollars sur la semaine. Mais les fonds actions européennes ont accusé leur plus forte décollecte en quatre mois, avec 2,3 milliards de dollars de sorties. Les fonds actions allemandes signent leurs plus forts rachats en trois mois avec 400 millions de dollars. Et il s’agit de la dix-huitième semaine de décollecte pour les fonds actions britanniques (1,3 milliard de dollars).

Les fonds crypto dans le rouge

Les fonds actions américaines ont eux aussi renoué avec les flux négatifs, avec 2,5 milliards de dollars de sorties nettes, malgré 800 millions de dollars réunis dans les fonds d’actions grandes capitalisations. Les fonds actions américaines restent néanmoins la classe d’actifs actions ayant le plus collecté depuis le début de l’année. Seuls les fonds actions émergentes ont retrouvé le chemin de la collecte, avec 1,4 milliard de dollars.

En termes sectoriels, toujours dans les actions, la tech, la santé, la consommation, les utilities et l’énergie sont positifs en termes de souscriptions, alors que les financières, les télécommunications, l’immobilier et les matériaux sont dans le rouge.

Par ailleurs, les fonds monétaires n’ont attiré que 1,3 milliard de dollars sur la semaine, tandis que les fonds or réunissaient 100 millions. Les fonds crypto, populaires ces dernières semaines, ont vu sortir 700 millions de dollars.

Depuis le début de l’année, la collecte reste dominée par les fonds monétaires avec 630 milliards de dollars, devant les fonds obligataires (448 milliards) et les fonds actions (361 milliards).

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

