Les fonds d’actions émergentes et d’obligations "investment grade" gardent la tête de la collecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les semaines se suivent et se ressemblent. Les investisseurs internationaux ont une nouvelle fois plébiscité les fonds actions, avec 16 milliards de dollars (14,6 milliards d’euros) de collecte nette selon le "Flow show", le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d'investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Viennent ensuite les fonds obligataires, avec +7,8 milliards de dollars, tandis que les fonds or et monétaires ont décollecté respectivement 1,3 milliard et 0,3 milliard.

La collecte dans la catégorie des fonds actions est une nouvelle fois dominée par les actions émergentes, avec +7,7 milliards de dollars. Les fonds d’actions américaines ne sont toutefois plus très loin, avec +6,7 milliards. Les flux sur les stratégies américaines se sont principalement dirigés vers les fonds de grandes capitalisations (+5,1 milliards de dollars), suivis de la value (+2,1 milliards) et des petites capitalisations (+1,1 milliard). Les fonds d’actions japonaises ont rendu 0,5 milliard de dollars, et ceux couvrant l’Europe ont enregistré une collecte nulle.

Sur l’obligataire, les fonds de titres d’entreprises notées investment grade sont à nouveaux premiers en termes de collecte hebdomadaire, avec +7,3 milliards de dollars nets. Les fonds high yield n’ont reçu qu’un petit 0,7 milliard, et ceux de titres émergents 0,6 milliard. Dans l’univers des obligations souveraines, les fonds de titres au nominal ont collecté 1,1 milliard de dollars, tandis que ceux investissant dans des titres indexés à l’inflation ont rendu 1,6 milliard.