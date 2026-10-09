Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire depuis trois semaines

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux au cours de la semaine qui s'est terminée le 7 octobre, après deux semaines consécutives d'entrées, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices lors d'un rebond du marché, dans un contexte marqué par les inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor et au niveau toujours élevé des cours du pétrole brut.

Les investisseurs ont retiré 5,11 milliards de dollars nets des fonds d'actions américains au cours de la semaine, ce qui représente leurs premières ventes nettes hebdomadaires depuis le 16 septembre, selon les données de LSEG Lipper.

Le S&P 500 .SPX a atteint un niveau record de 7 844,52 points en début de semaine, avant de reculer, la chute du marché obligataire ayant propulsé le rendement des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau depuis avril 2002, à 5,3645 %, sur fond de craintes inflationnistes, ce qui a pesé sur le moral des investisseurs.

Les fonds américains axés sur les grandes, moyennes et petites capitalisations ont enregistré des sorties nettes de 14,08 milliards de dollars, 1,03 milliard de dollars et 834 millions de dollars, respectivement.

Les investisseurs ont toutefois réalisé des investissements nets de 5,68 milliards de dollars dans les fonds sectoriels, le secteur technologique arrivant en tête avec 4,53 milliards de dollars. Les services aux collectivités et l'industrie ont attiré respectivement 1,18 milliard et 1,04 milliard de dollars.

Les fonds obligataires américains ont enregistré un record hebdomadaire de 19,78 milliards de dollars d’entrées.

Les investisseurs ont injecté 6,76 milliards de dollars dans les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme, soit le montant le plus élevé depuis six mois. Les fonds «investment grade» à court et moyen terme et les fonds obligataires nationaux imposables généraux ont également enregistré des achats nets de 5,04 milliards et 2,52 milliards de dollars, respectivement.

Parallèlement, les fonds monétaires ont attiré 68,49 milliards de dollars, inversant la tendance des sorties de capitaux de 43,6 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente.