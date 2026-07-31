Les fonds d'actions américains enregistrent leur premier afflux hebdomadaire depuis trois semaines

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées de capitaux au cours de la semaine s'achevant le 29 juillet, mettant fin à deux semaines consécutives de sorties, les investisseurs ayant renforcé leur exposition aux fonds technologiques à très forte capitalisation lors de la récente vague de ventes, pariant sur la poursuite du rebond du marché.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont acheté pour 11,83 milliards de dollars nets de fonds d'actions américains, ce qui a largement compensé les sorties cumulées de 10,68 milliards de dollars enregistrées au cours des deux semaines précédentes. Après les résultats publiés la semaine dernière par Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O , qui ont affiché des flux de trésorerie négatifs et pesé sur le secteur technologique, les solides résultats publiés jeudi par Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont apaisé les inquiétudes concernant les dépenses d’investissement importantes et ont fait progresser l’indice S&P 500 .SPX de 1,66 %.

« Microsoft a indiqué une nouvelle accélération de la croissance de son chiffre d’affaires dans le cloud pour le trimestre en cours, tandis qu’Alphabet a fait état d’une augmentation des commandes anticipées dans le cloud qui n’ont pas encore été comptabilisées en chiffre d’affaires », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

« Nous restons optimistes quant aux perspectives de croissance de l’IA. »

Les investisseurs ont acheté pour 11,57 milliards de dollars nets de fonds américains à grande capitalisation, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 24 juin. Les fonds à moyenne et petite capitalisation ont en revanche enregistré des sorties de capitaux de 2,29 milliards et 196 millions de dollars, respectivement.

Les fonds du secteur technologique ont attiré 4,9 milliards de dollars, leur plus importante entrée hebdomadaire depuis le 8 juillet. Les secteurs de la finance et des biens de consommation de base ont également enregistré des achats nets de 1,96 milliard et 751 millions de dollars, respectivement.

Parallèlement, les entrées dans les fonds obligataires américains ont ralenti pour atteindre 1,34 milliard de dollars au cours de la semaine, leur plus bas niveau depuis 15 semaines.

Les achats nets de fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme, ainsi que de fonds "investment grade" à court et moyen terme, ont reculé à respectivement 865 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars, contre 1,32 milliard et 1,54 milliard la semaine précédente.

Les investisseurs ont retiré 466 millions de dollars des fonds obligataires nationaux imposables généraux, mais ont acheté pour 761 millions de dollars nets de fonds de dette municipale.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes de 11 milliards de dollars pour la troisième semaine consécutive.