Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties hebdomadaires en raison des inquiétudes liées à la géopolitique et aux taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties importantes au cours des sept jours précédant le 7 janvier, les investisseurs étant devenus prudents face à l'aggravation des tensions mondiales et avant le rapport sur l'emploi aux États-Unis, considéré comme l'un des facteurs influençant les perspectives de taux de la Réserve fédérale. Les investisseurs ont également attendu une décision de la Cour suprême sur la légalité des droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui ont secoué les marchés l'année dernière.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont retiré un montant net de 26 milliards de dollars des fonds d'actions américains au cours de la semaine, ce qui constitue leurs premières sorties nettes hebdomadaires depuis le 17 décembre.

Les fonds américains à grande capitalisation ont été mis sous pression, les investisseurs ayant retiré 31,75 milliards de dollars de ces fonds, soit le montant le plus élevé pour une semaine depuis le 17 septembre. Les fonds à petite et moyenne capitalisation ont également enregistré des sorties nettes de 3,43 milliards de dollars et de 1,31 milliard de dollars.

En revanche, les investisseurs ont investi 5,32 milliards de dollars dans des fonds sectoriels. Ils ont acheté des fonds des secteurs industriel, technologique et financier pour respectivement 1,69 milliard de dollars, 1,32 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars. La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre, en raison de la prudence des entreprises en matière d'embauche à cause des droits de douane et de l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle, mais le taux de chômage a baissé à 4,4 %, soutenant les attentes de la Réserve fédérale qui devrait laisser les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont attiré 53,35 milliards de dollars lors d'une deuxième semaine consécutive d'achats nets.

Les fonds obligataires américains ont également connu un regain de demande, les investisseurs ayant injecté 9,27 milliards de dollars dans ces fonds après des retraits hebdomadaires nets de 2 milliards de dollars.

La demande de fonds de qualité à court et moyen terme a atteint son plus haut niveau depuis six mois, ces fonds ayant attiré 4,12 milliards de dollars.

Les fonds à revenu fixe nationaux imposables et les fonds gouvernementaux et de trésorerie de courte à moyenne durée ont également enregistré des entrées significatives de 1,58 milliard de dollars et 1,51 milliard de dollars, respectivement.