Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties de capitaux en raison des inquiétudes géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux au cours de la semaine du 21 janvier, les investisseurs ayant réduit leur exposition au risque en raison des inquiétudes suscitées par les menaces tarifaires du président Donald Trump à l'encontre des nations européennes au sujet du Groenland.

Les investisseurs ont retiré un montant net de 5,26 milliards de dollars des fonds d'actions américains, contrebalançant partiellement les achats nets d'environ 28,17 milliards de dollars effectués la semaine précédente.

Mercredi, Donald Trump a fait marche arrière sur les menaces tarifaires contre huit pays européens et a exclu de s'emparer du Groenland par la force.

Les fonds américains à grande, petite et moyenne capitalisation ont enregistré des sorties nettes de 12,94 milliards de dollars, 2,1 milliards de dollars et 1,21 milliard de dollars, respectivement, au cours de la dernière semaine.

Les fonds sectoriels, quant à eux, ont enregistré des entrées nettes de 3,3 milliards de dollars au cours de la semaine, portés par les fonds financiers, des métaux et des mines, et de la santé, dans lesquels les investisseurs ont acheté respectivement 1,5 milliard de dollars, 904 millions de dollars et 615 millions de dollars.

Les investissements hebdomadaires nets dans les fonds obligataires américains ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau en trois semaines, soit 5,9 milliards de dollars. Les fonds à court et moyen terme de bonne qualité ont connu une plus forte demande, attirant un montant net de 3,05 milliards de dollars, soit un bond de 44 % par rapport aux 2,11 milliards de dollars de la semaine précédente.

Les fonds à revenu fixe nationaux imposables, les fonds de dette municipale et les fonds d'État et de Trésor à court et moyen terme ont attiré respectivement 1,1 milliard, 994 millions et 827 millions de dollars.

Les fonds du marché monétaire ont enregistré une deuxième semaine consécutive de décollecte, les investisseurs ayant retiré un montant net de 34,93 milliards de dollars.