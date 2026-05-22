Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties de capitaux en raison des craintes liées à la hausse des taux d'intérêt

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Les fonds d'actions américains ont enregistré une deuxième semaine de sorties de capitaux en neuf semaines au cours de la semaine s'achevant le 20 mai, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices suite à la récente remontée des cours, par mesure de prudence face à la hausse de l'inflation et à la flambée des coûts d'emprunt à long terme.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont retiré 12,05 milliards de dollars nets des fonds d'actions américains, ce qui représente leur plus importante vente nette hebdomadaire depuis les 24,52 milliards de dollars de sorties hebdomadaires enregistrées à la mi-mars.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a grimpé à 5,201% mercredi, un niveau qui n'avait plus été observé depuis 2007, attisant les inquiétudes quant à son impact potentiel sur les secteurs de croissance et les marges des entreprises.

Par segment, les investisseurs se sont désengagés des fonds de grandes, moyennes et petites capitalisations à hauteur de 7,18 milliards de dollars, 1,86 milliard de dollars et 555 millions de dollars nets, respectivement.

Les fonds du secteur technologique ont enregistré une septième semaine consécutive d'afflux de capitaux, à hauteur de 2,57 milliards de dollars. Les secteurs industriel et financier ont toutefois enregistré des sorties hebdomadaires de 1,45 milliard et 1,32 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont attiré 12,5 milliards de dollars, un chiffre conforme aux 12,83 milliards de dollars d'achats nets enregistrés la semaine précédente.

Les fonds de qualité « investment grade » à court et moyen terme, les fonds d'État et du Trésor à court et moyen terme, ainsi que les fonds obligataires municipaux ont enregistré des achats nets hebdomadaires notables de 4,63 milliards de dollars, 4,43 milliards de dollars et 1,53 milliard de dollars.

Les investisseurs ont quant à eux acheté pour 12,04 milliards de dollars nets de fonds monétaires américains, inversant ainsi la tendance de la semaine précédente qui avait enregistré une sortie hebdomadaire de 4,19 milliards de dollars.