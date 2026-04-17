Les fonds d'actions américains continuent d'affluer grâce à l'espoir d'une désescalade du conflit iranien

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Les fonds d'actions américains ont attiré une forte demande au cours de la semaine du 15 avril, les attentes d'une résolution rapide du conflit iranien et la résilience des résultats des entreprises ayant stimulé l'appétit pour le risque.

Les investisseurs ont versé un montant net de 21,25 milliards de dollars dans les fonds d'actions américains, prolongeant ainsi une série d'achats pour la quatrième semaine consécutive, selon les données de LSEG Lipper.

Les indices de référence S&P 500 .SPX et Nasdaq .IXIC , à prédominance technologique, ont enregistré leur deuxième record de clôture consécutif jeudi, alors qu'Israël a accepté un cessez-le-feu temporaire avec le Liban et que le président américain Donald Trump a indiqué que Washington et Téhéran pourraient se rencontrer à nouveau au cours du week-end.

Les entrées dans les fonds américains à grande capitalisation ont bondi à un montant net de 7,58 milliards de dollars au cours de la semaine, contre environ 662 millions de dollars la semaine précédente. Les fonds à petite capitalisation ont attiré des investissements nets de 284 millions de dollars, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont fait face à des désinvestissements de 389 millions de dollars.

Les fonds sectoriels ont été les plus populaires depuis plus de quatre ans, attirant un montant net de 7,39 milliards de dollars d'entrées hebdomadaires. Les secteurs de la technologie, de l'industrie et de la santé ont enregistré des achats nets de 5,63 milliards de dollars, 897 millions de dollars et 694 millions de dollars, respectivement, et ont dominé les achats nets.

Les fonds obligataires sont restés à l'écart, les investisseurs ayant retiré 833 millions de dollars en termes nets, après avoir reçu 9,59 milliards de dollars en termes nets la semaine précédente.

Les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme ont subi des ventes nettes hebdomadaires de 5,42 milliards de dollars, les investisseurs ayant mis fin à 14 semaines d'afflux. Les fonds à revenu fixe nationaux imposables ont toutefois attiré 2,33 milliards de dollars, soit le montant hebdomadaire le plus élevé depuis le 18 février.

Les investisseurs américains se sont débarrassés d'un montant net de 177,72 milliards de dollars de fonds du marché monétaire lors de la plus importante liquidation hebdomadaire depuis au moins septembre 2018.