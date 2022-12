Les fonds d'actions américaines subissent une importante décollecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions ont connu une fin de novembre difficile en termes de collecte. Entre le 24 et le 30 du mois, les porteurs de parts ont repris 14,1 milliards de dollars nets, selon le Flow Show, le bulletin d'analyse des flux dans le monde des fonds d'investissements, élaboré par BofA Global Research. Les fonds obligataires ont également décollecté, avec 2,4 milliards de dollars de flux négatifs, tandis que les fonds monétaires ont reçu 31,1 milliards de dollars.

Dans l'univers des actions, la décollecte a été principalement alimentée par les fonds exposés aux Etats-Unis, avec 16,2 milliards de dollars de retraits. Les fonds d'actions japonaises et européennes ont aussi décollecté, avec respectivement 0,6 milliard et 0,9 milliard de dollars de retraits. Les fonds émergents ont, eux, reçu 1,1 milliard de dollars. Sur les Etats-Unis, les stratégies de grandes capitalisations représentent la majorité des rachats (-14,5 milliards de dollars), suivies par les fonds "value" (-5,8 milliards de dollars) et les fonds croissance (-1,6 milliard de dollars). Quelques stratégies sectorielles ont su attirer les investisseurs, comme les fonds de "utilities", ou services aux collectivités, (+0,9 milliard de dollars) et les fonds santé (+0,7 milliard de dollars).

Le crédit décollecte

Du côté obligataire, aucun segment du crédit n'échappe à la décollecte. Les fonds de titres d'entreprises "investment grade" (IG, ou catégorie investissement) ont rendu 1,6 milliard de dollars, ceux de titres à haut rendement 0,3 milliard de dollars, et ceux d'obligations émergentes 0,5 milliard de dollars.

Sont également touchés par la décollecte les fonds de dettes municipales (-1,1 milliard de dollars) et de dettes souveraines indexées à l'inflation (-0,5 milliard de dollars). Seuls les fonds de dettes souveraines au nominal ont su tirer leur épingle du jeu, avec une collecte nette positive de 2,3 milliards de dollars.