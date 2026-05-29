Les fonds d'actions américaines enregistrent des entrées hebdomadaires, le rebond du secteur technologique ayant redonné confiance aux investisseurs

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Les fonds d'actions américaines ont enregistré des entrées de capitaux au cours de la semaine qui s'est terminée le 27 mai, le rebond des valeurs technologiques liées à l'IA ayant redonné confiance aux investisseurs, même si les inquiétudes concernant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ont freiné les achats.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont acheté pour 1,97 milliard de dollars nets de fonds d'actions américaines, contre 12 milliards de dollars nets de ventes la semaine précédente.

Nvidia NVDA.O a mis en évidence la forte demande pour ses puces IA phares la semaine dernière, alimentant les entrées de capitaux dans les fonds du secteur technologique.

Les investisseurs ont acheté pour 2,75 milliards de dollars nets de fonds du secteur technologique, marquant une huitième semaine consécutive d'achats. Les fonds des secteurs financier et industriel ont également attiré des entrées de capitaux de 987 millions et 880 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont été plébiscités pour la sixième semaine consécutive, enregistrant des entrées nettes de 10,62 milliards de dollars au cours de la semaine.

Les fonds obligataires nationaux imposables généraux, les fonds de qualité « investment grade » à court et moyen terme, les fonds de dette municipale et les fonds d'État et du Trésor à court et moyen terme ont enregistré des afflux notables de 2,74 milliards de dollars, 2,38 milliards de dollars, 2,33 milliards de dollars et 2,02 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires américains ont attiré des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive, à hauteur de 8,38 milliards de dollars.