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Les fonds BlackRock apportent environ 57 millions de dollars à IQM Quantum Computers en vue de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 07:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anne Kauranen

IQM Quantum Computers a obtenu 50 millions d'euros (57,64 millions de dollars) en capital-risque de la part de fonds et de comptes gérés par BlackRock pour accélérer sa croissance mondiale, a déclaré la société finlandaise à Reuters, avant sa double cotation prévue sur les marchés boursiers des États-Unis et d'Helsinki. IQM a déclaré en février qu'elle avait l'intention d'introduire ses actions plus tard cette année sur le marché boursier américain par le biais d'une fusion avec Real Asset Acquisition Corp RAAQ.O , une société d'acquisition spécialisée, avec une évaluation initiale des capitaux propres d'environ 1,8 milliard de dollars.

Dans un message distinct publié jeudi sur les médias sociaux, BlackRock a déclaré que l'informatique quantique représentait "la prochaine ère de l'informatique". Le financement supplémentaire, qui sera annoncé lundi, aidera la société finlandaise à étendre ses activités, à accélérer le développement de ses puces et de ses technologies et à renforcer sa position sur le marché, a déclaré Jan Goetz, directeur général d'IQM.

"Il s'agit essentiellement d'accélérer la traction commerciale pour atteindre la rentabilité", a-t-il déclaré à Reuters.

AU CŒUR DES STRATÉGIES TECHNOLOGIQUES IQM, qui vend des ordinateurs quantiques et du temps d'informatique en nuage, a grosso modo doublé son chiffre d'affaires pour atteindre environ 35 millions de dollars l'année dernière et a déclaré avoir des réservations d'une valeur de plus de 100 millions de dollars à la fin de l'année.

"Ce que nous n'avons pas encore pleinement exploité, c'est le domaine des centres de données privés", a déclaré M. Goetz, en faisant référence aux ventes de matériel.

"La quantique est au cœur des stratégies technologiques des nations du monde entier", a-t-il ajouté.

L'IA et le quantum abordent la résolution de problèmes de manière fondamentalement différente, a déclaré Tony Kim, responsable de l'équipe technologique mondiale au sein de la division Fundamental Equities du groupe de gestion de portefeuille de BlackRock, dans un message vidéo distinct.

"L'IA raisonne à partir des données. Le quantum raisonne à partir de la physique. Ensemble, elles pourraient redéfinir ce qui est possible en matière de calcul", a déclaré M. Kim.

(1 $ = 0,8675 euro)

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