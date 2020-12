Les fonds actions ont décollecté au troisième trimestre dans le monde

(NEWSManagers.com) - La collecte nette des fonds actions est devenue négative au troisième trimestre 2020 dans le monde (-24 milliards d'euros), en raison d'importantes sorties aux États-Unis (124 milliards d'euros) qui n'ont pas été compensée par des entrées nettes en Europe (45 milliards d'euros), dans les autres économies avancées (33 milliards d'euros) et dans les marchés émergents (23 milliards d'euros), témoignent les dernières statistiques internationales trimestrielles de l'Association européenne de la gestion d'actifs (EFAMA).

De même, les fonds monétaires mondiaux ont enregistré des sorties nettes de 168 milliards d'euros, contre des entrées nettes de 441 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020. L'inversion de tendance a été principalement due à un retournement aux États-Unis, qui sont passés d'entrées nettes de 270 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020 à des sorties nettes de 197 milliards d'euros au troisième trimestre 2020. En Europe, cependant, les fonds monétaires ont continué à collecté, avec des entrées nettes de 41 milliards d'euros (contre 136 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020).

Les fonds obligataires ont attiré la grande majorité de la collecte de fonds à long terme (279 milliards d'euros), principalement aux États-Unis (221 milliards d'euros) et en Europe (65 milliards d'euros). Les fonds multi-actifs ont enregistré de solides entrées nettes (100 milliards d'euros), la Chine se taillant la part du lion (91 milliards d'euros).

Malgré l'importante décollecte des fonds actions aux États-Unis, la collecte nette des fonds mondiaux à long terme est restée très élevée au troisième trimestre 2020, souligne Bernard Delbecque, directeur de la recherche à l'Efama.

Les fonds de long terme ont enregistré une collecte nette de 411 milliards d'euros au troisième trimestre 2020 au niveau mondial, contre 387 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020. L'Europe et les marchés émergents ont enregistré les collectes nettes les plus élevées (respectivement 156 et 104 milliards d'euros), suivis par les États-Unis (90 milliards d'euros) et les autres économies avancées (61 milliards d'euros).

Selon l'Efama, les encours des fonds d'investissement mondiaux ont augmenté de 1 % au troisième trimestre 2020, pour atteindre 52.200 milliards d'euros. Calculés en monnaie locale, les États-Unis et l'Europe ont enregistré une croissance des encours de 4,3 % et 2,7 %, respectivement.