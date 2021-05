Les fonds actions continuent de dominer la collecte hebdomadaire mondiale

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions ont une nouvelle fois dominé la collecte hebdomadaire, selon les données du " Flow Show" , le rapport sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Sur la semaine du 6 au 12 mai, ils ont attiré 25,7 milliards de dollars (21,2 milliards d' euros), contre 13,6 milliards pour les fonds monétaires, 6,9 milliards pour les fonds obligataires, et 1,7 milliard pour les fonds or.

La collecte des fonds actions s' est concentrée exclusivement sur les fonds indiciels cotés (ETF), avec +26,6 milliards de dollars, tandis que les fonds gérants activement ont rendu 900 millions. Sous le prisme régional, les fonds actions américaines sont en tête, avec 9,1 milliards de dollars de flux nets, suivi par les fonds émergents (+3,9 milliards) et le Japon (+1,2 milliard). Sur le marché américain, les investisseurs ont principalement sélectionné des fonds de grandes capitalisations (+8,4 milliards) et de style value (+5 milliards). A l' inverse, les fonds de petites capitalisations et de gestion croissance ont décollecté respectivement de 1,4 milliard et 600 millions. Par secteurs, le trio de tête regroupe les fonds de financières (+1,6 milliard), de matériaux (+1,5 milliard), et de la santé (+1,4 milliard).

Sur l' obligataire, les investisseurs ont privilégié les fonds de dettes souveraines, qu' elles soient indexées à l' inflation (+1,9 milliard de dollars), ou libellées en nominal (+1,2 milliard), auxquelles on peut également ajouter les titres municipaux (+800 millions). Les fonds de titres d' entreprises ont eux enregistré une petite collecte, en raison de la faiblesse de la demande pour les véhicules investis en obligations investment grade (+1,8 milliard de dollars). Les fonds de dette émergente ont reçu 1,2 milliard de dollars, tandis que ceux portés sur les titres à haut rendement ont décollecté de 1,1 milliard.