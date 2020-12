Les fonds actions continuent de collecter

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions viennent de dépasser pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de dollars de collecte nette mensuelle, selon les derniers chiffres du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research.

Avec l'ajout des 9,7 milliards de dollars collectés entre le 26 novembre et le 2 décembre, les fonds actions ont reçu en net 115 milliards depuis le 5 novembre. Cette bonne santé a notamment été soutenue par les fonds actions pays émergents, qui ont reçu un chiffre record de 25 milliards de dollars de collecte sur la période. A l'inverse, les fonds or, qui tenaient la corde depuis le début de la pandémie, sont vu leur momentum s'inverser avec une décollecte totale de 9 milliards de dollars depuis mi-novembre.

Dans le détail, les flux de la semaine dans les fonds actions se sont principalement dirigés vers les fonds émergents (+5,6 milliards de dollars) et les fonds européens (+2 milliards), tandis que les fonds US ont rendu 6,1 milliards. Cette dynamique négative sur le principal marché mondial s'explique par la décollecte des fonds de grande capitalisation (-7,6 milliards) et croissance (-1,4 milliard), tandis que les fonds " value" et petites capitalisations ont connu une semaine sereine, avec respectivement +0,2 et +1,9 milliard de collecte.

Les fonds obligataires ont, quant à eux, enregistré une collecte nette de 10,2 milliards de dollars, principalement sur les fonds d'obligations investment grade (+5,8 milliards), dette émergente (+2,8 milliards) et obligations indexées sur l'inflation (+2 milliards). Les fonds monétaires ont pour leur part rendu 7,4 milliards de dollars.