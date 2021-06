Les fonds actions collectent près de 40Mds$ sur la semaine

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs ont largement favorisé les fonds actions, la semaine précédant la réunion de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) de ce mercredi. Au cours de la semaine du jeudi 10 au mercredi 16 juin, ils ont reçu 39 milliards de dollars nets (32,8 milliards d'euros), selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

Les marchés américains ont été les principaux bénéficiaires de ce mouvement, avec +24,7 milliards de dollars. Les fonds de grandes capitalisations ont profité de la confiance retrouvée des investisseurs, avec +14,6 milliards de dollars, après plusieurs semaines en dents de scie. Ils sont suivis par les fonds " value" (+3,9 milliards), croissance (+3,8 milliards), et de petites capitalisations (+3,4 milliards). Parmi les fonds sectoriels, les flux se sont avant tout dirigés vers les financières (+2,5 milliards) et l'énergie (+1,1 milliard). A l'inverse, les fonds tech continuent leur lente décollecte, avec -0,5 milliard de dollars. Sur les autres régions du globe, seuls les fonds actions européens ont enregistré un chiffre significatif, avec +3,3 milliards de dollars.

L'obligataire n'est toutefois pas en reste, avec une collecte globale de 16 milliards de dollars. Les flux se sont toutefois concentrés sur les fonds d'obligations d'entreprises " investment grade" , avec 12,6 milliards de dollars nets. Parmi les autres catégories de la classe d'actifs, seuls les fonds obligataires émergents et les fonds d'obligations municipales ont enregistré une semaine à plus d'un milliard, avec respectivement +1,6 milliard et +1,4 milliard de dollars. Les fonds monétaires, ont, quant à eux, mécaniquement décollecté 56 milliards de dollars.