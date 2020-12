Les fonds actions accumulent les encours, le reste du marché déçoit

(NEWSManagers.com) - La collecte des fonds actions n'en fini plus de grimper sur cette fin d'année. Depuis début novembre, les investisseurs empilent les parts dans ces véhicules, pour atteindre aujourd'hui plus de 185 milliards de dollars nets en sept semaines.

Du 10 au 16 décembre, les flux nets ressortent à 46 milliards de dollars sur les fonds actions, relève le " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Les autres classes d'actifs auront été moins attractives aux yeux des investisseurs. Les fonds obligataires ont reçu un famélique 0,7 milliard, tandis que les fonds monétaires ont rendu 58,9 milliards, et les fonds or 0,6 milliard.

La collecte des fonds actions n'aura cependant pas profité à tout le monde. L'Europe et le Japon rendent respectivement 0,9 milliard et 0,7 milliard de dollars. Les fonds actions US sont les leaders de la semaine avec +29,4 milliards de dollars, leur cinquième plus importante collecte hebdomadaire. Ils ont profité de la vigueur de la tech (+4 milliards), des produits de consommation (+3,1 milliards), de la santé (+2,5 milliards) et des financières (+2,1 milliards). L'ensemble des styles de gestion sont dans le vert, avec la croissance à +11,1 milliards de dollars, la " value" à +4,8 milliards, les grandes capitalisations à +8,2 milliards, et les petites capitalisations à +7,8 milliards.

La collecte obligataire a, pour sa part, souffert du manque d'attractivité des titres souverains (-2,5 milliards de dollars) et du haut rendement (-1,4 milliard). Le reste de l'univers a connu des flux modestes : 0,9 milliard sur les titres investment grade, et +1,9 milliard sur les émergents.