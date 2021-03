Les fonds actifs américains ont encore majoritairement échoué en 2020 à battre leur indice de référence

(NEWSManagers.com) - L'année 2020 a été tumultueuse pour les marchés financiers. La pandémie de COVID-19 a plongé le monde dans le chaos en début d'année, avec une chute de 33,8 % du S&P 500 entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020. Les troubles et les perturbations causés par la pandémie ont offert de nombreuses opportunités de surperformance - et si les performances des gestionnaires actifs se sont améliorées en 2020 par rapport à 2019, 57 % des fonds d'actions domestiques ont été à la traîne du S&P Composite 1500 au cours de la période d'un an se terminant le 31 décembre 2020, selon les données du 2020 SPIVA U.S. Scorecard.

Pour la 11e année consécutive, la majorité, en l'occurrence 60 % des fonds grandes capitalisations ont sous-performé le S&P 500.

Les fonds axés sur les moyennes (51 %) et ceux sur les petites capitalisations (46 %) ont fait à peine mieux que le S&P MidCap 400 et au S&P SmallCap 600, respectivement.

Ceux qui s'en sortent le mieux sont les fonds croissance dont 62% (67% en 2019) d'entre eux ont dépassé l' indice S&P 500 Growth et les fonds value dont 67% ont fait mieux que l' indice S&P 500 Value, un plus haut depuis 2008.

Du côté de l'obligataire, gorgé par les politiques accommodantes des banques centrales, les obligations à long terme de l'indice Bloomberg Barclays US Government Long ont enregistré un rendement spectaculaire de 17,6 % sur l'année. Les fonds d'obligations d'État basés sur cet indice ont échoué de manière spectaculaire, puisque moins de 6 % d'entre eux ont réussi à le dépasser. Dans 3 des 14 catégories de fonds obligataires, plus de 90 % des fonds n'ont pas réussi à dépasser leur indice de référence en 2020.