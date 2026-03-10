Les fondateurs de BioNTech envisagent de se retirer pour créer une nouvelle entreprise, les actions s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fondateurs de BioNTech vont créer une nouvelle entreprise d'ici à la fin de l'année 2026

* La nouvelle entreprise se concentrera sur les médicaments de nouvelle génération à base d'ARNm

* Les actions plongent de 21 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis août 2024

* Sahin et Tuereci prévoient de travailler sur l'exploration précoce de médicaments

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 5 et d'une déception des investisseurs au paragraphe 7) par Ludwig Burger et Patricia Weiss

Les deux cofondateurs et principaux dirigeants de BioNTech 22UAy.DE quitteront le fabricant de vaccins COVID-19 d'ici la fin de l'année pour lancer une nouvelle entreprise, faisant chuter les actions de la biotech allemande de plus de 20% à leur plus bas niveau depuis août 2024.

Le directeur général Ugur Sahin et le médecin en chef Oezlem Tuereci, le couple marié à l'origine du vaccin le plus utilisé dans le monde occidental pendant la pandémie, ont déclaré dans un communiqué qu'ils étaient "prêts à redevenir des pionniers".

BioNTech a déclaré qu'elle avait commencé à chercher des successeurs pour assurer une transition en douceur.

M. Sahin a déclaré à Reuters que des discussions auraient lieu au cours des prochains mois sur le financement par BioNTech de la nouvelle entreprise, qui pourrait s'élever à une "participation minoritaire significative".

"Nous avons réalisé que l'accent mis par BioNTech sur le développement clinique en phase avancée signifiait que (nous) n'avions tout simplement pas assez de temps à consacrer à la recherche et au développement", a déclaré M. Sahin.

"Il existe un énorme potentiel qui doit être exploité à la fois par BioNTech et par la nouvelle société", a-t-il ajouté.

BioNTech, qui a développé et vendu le vaccin COVID-19 avec Pfizer PFE.N , a déclaré qu'elle prévoyait d'apporter certains droits et technologies ARNm à la nouvelle société sur une base indépendante en échange d'une participation minoritaire et de paiements subordonnés à des réalisations scientifiques et commerciales.

Sahin a déclaré que lui et Tuereci exploreraient de futurs médicaments basés sur l'ARNm, la même technologie que celle utilisée pour le vaccin COVID-19, à un stade précoce avant tout test sur l'homme. Il a ajouté que le montant du budget et le lieu du siège n'avaient pas encore été décidés.

"Le départ des fondateurs laisse de nombreuses questions sans réponse et constitue une très mauvaise nouvelle pour l'entreprise et ses actionnaires", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de fonds chez Union Investment, estimant que BioNTech perdait son "cœur et son esprit".

RETOUR AU TRAVAIL DE DÉCOUVERTE PRÉCOCE

"Nous soutenons (Sahin et Tuereci) dans leur décision de mettre leurs forces et leur attention au service d'une nouvelle entreprise", a déclaré Helmut Jeggle, président du conseil de surveillance de BioNTech.

BioNTech a déclaré que son développement de médicaments, y compris les thérapies contre le cancer et la franchise vaccinale COVID-19, ne serait pas affecté par ce départ.

Fondée en 2008, BioNTech a cherché, depuis la pandémie, à se démarquer au-delà des vaccins, en poursuivant des traitements expérimentaux contre le cancer, entre autres. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'un effort visant à montrer que son succès auprès de Pfizer - plus de 40 milliards de dollars de ventes combinées de vaccins en 2021 et 2022 - n'était pas un cas isolé.

L'année dernière, Bristol Myers Squibb BMY.N a accepté de payer jusqu'à 11,1 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat visant à travailler sur une immunothérapie anticancéreuse de nouvelle génération qui pourrait s'attaquer au Keytruda, le médicament le plus vendu de son rival Merck & Co.

Dans une déclaration séparée, BioNTech a fait état d'une perte nette de 1,14 milliard d'euros (1,33 milliard de dollars) pour l'année dernière, contre une perte de 665 millions d'euros en 2024.

Malgré les dépenses continues consacrées au développement de nouveaux médicaments, le succès commercial du vaccin contre le coronavirus a laissé BioNTech avec des réserves de liquidités et de titres financiers de 17,2 milliards d'euros à la fin de l'année 2025.

Le vaccin a également reçu la plus haute reconnaissance scientifique: En 2023, la scientifique hongroise Katalin Kariko a été l'une des deux lauréates du prix Nobel de médecine pour ses travaux sur l'ARNm et ses contributions au vaccin COVID de BioNTech. (1 $ = 0,8593 euros)