Les flux vers les fonds d'actions américains s'amenuisent en raison du repli technologique

Les fonds d'actions américains ont connu un ralentissement de la demande au cours de la semaine du 4 février, en raison de la prudence face au repli des valeurs logicielles, bien que les solides résultats d'Eli Lilly et de Super Micro Computer aient apporté un certain soutien.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions américains pour un montant de 5,58 milliards de dollars au cours de la semaine, soit une baisse d'environ 48 % par rapport aux entrées nettes de 10,82 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

Les actions du secteur des logiciels ont été mises sous pression après que le développeur d'IA Anthropic a lancé un plug-in juridique pour son chatbot d'IA génératif vendredi dernier, soulevant des inquiétudes quant à une perturbation potentielle du secteur.

Les fonds américains à grande capitalisation ont enregistré des entrées de 1,1 milliard de dollars, tandis que les fonds à moyenne et petite capitalisation ont subi des sorties de 1,59 milliard et 1,67 milliard de dollars, respectivement.

Parmi les fonds sectoriels, les investisseurs ont investi 2,11 milliards de dollars dans le secteur industriel et 1,44 milliard de dollars dans le secteur des métaux et des mines, mais ont retiré 2,34 milliards de dollars du secteur technologique.

Les fonds obligataires américains ont attiré un cinquième afflux hebdomadaire consécutif, à hauteur de 11,11 milliards de dollars au cours de la semaine la plus récente.

Les fonds de qualité d'investissement à court et moyen terme ont enregistré des investissements nets de 6,34 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé pour une semaine depuis au moins 2022.

Les fonds de dette municipale et les fonds protégés contre l'inflation ont également attiré des montants significatifs de 2,38 milliards de dollars et 1,34 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires américains, quant à eux, ont enregistré des achats nets d'une valeur de 83,09 milliards de dollars, les plus importants depuis un afflux net de 105,08 milliards de dollars au cours de la semaine du 3 décembre.