Les flux de pétrole brut sur l'oléoduc Seaway d'Enterprise Products Partners chutent en raison des inondations, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les flux de pétrole brut sur l'oléoduc Seaway chutent en raison des inondations, ont indiqué des sources mercredi.

L'oléoduc Seaway, d'une capacité de 950 000 barils par jour, appartient conjointement à Enbridge ENBEP.UL et à Enterprise Products Partners EPD.N et achemine le pétrole de Cushing vers la côte américaine du Golfe du Mexique.

Enbridge et Enterprise Products Partners n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.