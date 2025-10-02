Les flux de gaz vers l'usine GNL Calcasieu de Venture Global dépassent la moyenne récente, d'après les données disponibles

(Correction et refonte de l'article avec des données révisées de LSEG qui montrent que le flux de gaz vers l'usine GNL Calcasieu Pass de Venture Global est supérieur à la moyenne récente, et non inférieur)

Le débit de gaz à l'usine Calcasieu Pass de Venture Global en Louisiane était légèrement supérieur à 1,7 milliard de pieds cubes par jour mercredi et jeudi, selon des données révisées de la société financière LSEG.

Les flux vers l'installation se sont élevés en moyenne à 1,57 milliard de pieds cubes par jour au cours du troisième trimestre, selon les données de LSEG.

Venture Global, qui a produit plus que sa capacité nominale à son usine de Plaquemines, a reçu l'autorisation des autorités fédérales de régulation d'augmenter sa capacité d'exportation à Calcasieu Pass en août.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et l'un des principaux fournisseurs de carburant super réfrigéré de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les cargaisons en provenance de Calcasieu Pass sont vendues à certaines des plus grandes sociétés de GNL au monde, notamment Shell SHEL.L , Repsol REP.MC , Edison EDNn.MI et BP BP.L .

La demande de gaz d'alimentation de l'installation d'exportation de Cheniere LNG.N à Sabine Pass, au Texas, a légèrement diminué. Les installations de Cheniere à Corpus Christi et de Venture Global à Plaquemines, en Louisiane, ont enregistré de légères augmentations.