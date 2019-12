Les FIP Corse Kallisté Capital n°2 et n°3 de Vatel Capital cèdent leur participation dans Corsica Optimum 2

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement au capital de PME co-tées et non cotées, annonce la cession par ses FIP Corse Kallisté Capital n°2 et n°3 de leur participation dans Corsica Optimum 2. Cet investissement a permis de dégager un taux de rendement interne total de près de 9%.Fondée en 2009, Corsica Optimum 2 est une entreprise familiale propriétaire d'un parc de toitures photovoltaïques à vocation agricole (hangars de stockage pour les clémentines notamment). La société exploite dix centrales photovoltaïques réparties en Corse, d'une puissance totale de 1,85 MWc. Depuis l'entrée en production de l'ensemble de ces centrales, Corsica Optimum 2 réalise un chiffre d'affaires de près de 1 M€ annuel en rythme de cro-sière.Les FIP Corse de Vatel Capital ont investi fin 2010 dans Corsica Optimum 2 pour accompa-gner son développement insulaire. Son capital était jusqu'à présent détenu conjointement par un acteur industriel, des personnes physiques et les fonds gérés par Vatel Capital.Pour Vatel Capital, cet investissement a permis aux fonds de dégager un taux de rendement interne total de près de 9% sur 9 ans et d'organiser également la liquidité du FIP Corse Kal-listé Capital n°3 en vue du remboursement du solde attendu dans les 12 prochains mois mais aussi du FIP Corse Kallisté Capital n°2 qui est en cours de liquidation.