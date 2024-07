Les financiers maintiennent leur rang dans le Top 500 des fortunes de Challenges

Le monde la finance et surtout celui de la banque privée et du capital investissement amène chaque année son lot de millionnaires, voire de milliardaires, au Top 500 des fortunes professionnelles édité par le magazine Challenges. Dans le classement 2024, sorti ce 18 juillet, la famille Rothschild avec à sa tête Ariane de Rothschild constitue toujours la plus grosse fortune en la matière. Ils possèdent 85% du groupe bancaire et de gestion Edmond de Rothschild ainsi que des vignobles, des terres agricoles et des hôtels. Conséquence, leur fortune est estimée à 5 milliards d’euros et se classe au 26ème rang français, toutes fortunes professionnelles confondues.

Deuxième fortune du secteur financier, celle de Jacques Veyrat, propriétaire du holding Impala (qui a vendu Neoen au fonds Brookfield cette année pour 2,6 milliards) avec une fortune estimée à 3,5 milliards d’euros. C’est la 38ème fortune professionnelle de France et il gagne 7 rangs par rapport à l’année précédente.

Viennent ensuite la famille Wendel et Edouard Carmignac. Les premiers, qui possèdent encore 40% de la société d’investissement éponyme, ont une ofrtune estimée à 1,55 milliard d’euros, en recul par raport à l’année précédente en raison de la baisse du cours de Bourse de Wendel et de la cession d’une participation dans Bureau Veritas. Édouard Carmignac, lui voit sa fortune grossir de 200 millions d’euros pour atteindre 1,5 milliard d’euros. Cela inclut ses 79% dans la société de gestion mais aussi des vignobles et sa fondation d’art contemporain sur l'île de Porquerolles.

Dans ce classement, sont aussi présents les fondateurs de Tikehau Capital, Mathieu Chabran et Antoine Flamarion (1,25 milliard d’euros), les héritiers de Rothschild & Co (1,25 milliard), la famille de Philippe Oddo, fondateur de Oddo BHF (1,2 milliard) ou encore Christian Burrus, patron du groupe April et actionnaire de Diot-Saci (1,15 milliard d’euros).

Le classement compte également la présidente d’Ardian, Dominique Senequier (700 millions d’euros), le président d’Altamir Maurice Tchénio (650 millions d’euros), la famille de David Amar (400 millions d’euros), administrateur de Matignon Investissement et Gestion, et Loïc Féry (300 millions d’euros), fondateur et directeur général de Chenavari.

Réjane Reibaud