Les files d'attente atteignent trois heures dans certains aéroports américains en raison de l'augmentation des absences des agents de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de passagers et de compagnies aériennes aux paragraphes 5, 9 et 10) par David Shepardson et David Gaffen

Les temps d'attente dans les files de sécurité de certains aéroports américains ont atteint trois heures dimanche, alors que les absences des employés de l'Administration de la sécurité des transports ont augmenté pendant la fermeture partielle du gouvernement et que les voyages de vacances de printemps se sont multipliés.

L'aéroport Hobby de Houston a enregistré des files d'attente d'une durée moyenne de 3 heures et demie, et à 18 heures (2300 GMT), les temps d'attente étaient en moyenne de trois heures.

L'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans a conseillé dimanche aux passagers d'arriver au moins trois heures avant leur départ prévu et a prévenu que les retards pourraient se poursuivre le reste de la semaine.

"La TSA est confrontée à une pénurie de personnel aux points de contrôle de sécurité, ce qui entraîne des files d'attente plus longues que la moyenne", a indiqué l'aéroport dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Eliana Patterson, qui rentrait chez elle à Boston, a déclaré que les files d'attente à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans faisaient le tour du terminal et sortaient par une sortie dans un parking voisin. "Mon vol a été retardé, mais s'il ne l'avait pas été, je serais un peu inquiète."

La TSA a indiqué que des files d'attente plus longues que la moyenne ont également été signalées à l'aéroport intercontinental George Bush de Houston, à l'aéroport international Charlotte Douglas de Caroline du Nord et à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta.

Plusieurs aéroports ont signalé des absences supérieures à la normale parmi les agents de la TSA dimanche. Le financement du ministère de la sécurité intérieure est devenu caduc le 13 février, après que le Congrès n'est pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application des lois sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont la TSA, a donc été interrompu, ce qui a eu pour effet de priver de salaire environ 50 000 agents de contrôle de la sécurité dans les aéroports de la TSA.

"Les voyageurs font face à des files d'attente de près de trois heures dans certains grands aéroports, ce qui entraîne des vols manqués et des retards massifs pendant les périodes de pointe", a déclaré le ministère de la sécurité intérieure dans un communiqué.

Dimanche, un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré que les longues files d'attente aux contrôles de sécurité entraînaient des retards et des vols manqués pour les passagers.

"Le Congrès et l'administration doivent agir de toute urgence pour parvenir à un accord qui permette de rouvrir le DHS et de mettre fin à cette fermeture. La main-d'œuvre américaine chargée de la sécurité des transports est trop importante pour être utilisée comme levier politique", a déclaré Chris Sununu, directeur général de l'association professionnelle Airlines for America.

Les transporteurs s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière.

Les voyages de printemps s'intensifieront juste au moment où les travailleurs de la TSA recevront leur premier salaire nul, le 13 mars, a déclaré Sununu. Ha Nguyen McNeill, le plus haut responsable de la TSA, a déclaré au Congrès le mois dernier qu'environ 1 110 agents de sécurité des transports ont quitté la TSA en octobre et novembre 2025 à la suite d'une fermeture du gouvernement de 43 jours , soit une augmentation de plus de 25 % des départs par rapport à la même période en 2024.