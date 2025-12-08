Les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon : L'encours du crédit à la consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions virent au rouge; le Dow Jones subit la plus forte baisse

*

La technologie est le secteur qui gagne le plus parmi les secteurs de l'indice S&P; les services de communication sont les plus en baisse

*

STOXX 600 en baisse de ~0,1 %

*

Le dollar progresse; l'or et le brut reculent; le bitcoin s'inverse pour être légèrement plus bas

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,18%

(Mise à jour à 10:55 EST)

8 décembre - Bienvenue sur la page d'accueil de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse .

LES VACANCES APPROCHENT À GRANDS PAS: L'ENCOURS DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Les consommateurs américains semblent avoir fait preuve d'un peu de prudence à l'approche de la saison des achats de Noël.

Vendredi, la Réserve fédérale a publié son rapport sur l'encours du crédit à la consommation USCRED=ECI , qui montre que les consommateurs américains - responsables d'environ 70 % de l'économie américaine - ont augmenté leur dette de 9,18 milliards de dollars en octobre.

Cela représente une décélération de 16,6 % par rapport à septembre et un écart de 1,32 milliard de dollars par rapport au consensus.

En jetant un coup d'œil sous le capot , les gros achats tels que les prêts automobiles et les frais de scolarité - ou le crédit non renouvelable - ont été responsables du ralentissement, augmentant de 1,2 % après avoir progressé de 2,1 % le mois précédent.

Le crédit renouvelable, qui comprend les dettes de cartes de crédit, s'est en fait redressé, augmentant de 4,9 % contre 4,0 % en septembre.

La bifurcation du consommateur américain a fait l'objet d'un examen plus approfondi ces derniers mois, comme en témoignent les données d'enquête du Conference Board et de l'Université du Michigan, entre autres. Elles montrent que les Américains les plus aisés continuent de dépenser, tandis que les plus modestes sont pincés par la hausse des coûts.

L'encours total des crédits renouvelables s'élève à 1,32 billion de dollars, soit 2,5 % de moins qu'il y a un an, et comme les attentes des consommateurs sont proches des niveaux les plus bas de l'ère COVID et que le taux d'épargne (la part non dépensée du revenu disponible) se situe à un niveau dérisoire de 4,7 %, on craint que les consommateurs à faible revenu ne mettent de plus en plus l'essentiel sur du plastique.

(Stephen Culp)

*****

LES MARCHÉS EN DIRECT PLUS TÔT DANS LA JOURNÉE: FED HEAD: STOCKS MIXED IN EARLY GOING, TECH OUT FRONT CLIQUEZ ICI L'INFLATION EST CRUCIALE POUR LES MARCHÉS L'ANNÉE PROCHAINE - BOFA CLIQUEZ ICI LES INVESTISSEURS AMÉRICAINS EN ONT POUR LEUR ARGENT AU-DELÀ DE WALL ST CLIQUEZ ICI

TOUT POINTE VERS LE HAUT, POUR L'INSTANT CLIQUEZ ICI

LE FRANC SUISSE POURRAIT ÊTRE CONFRONTÉ À LA RÉALITÉ CLIQUEZ ICI CE QU'IL FAUT ATTENDRE DE "L'ORACLE DE L'AI" CETTE SEMAINE CLIQUEZ ICI UNE TENDANCE À LA BAISSE CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: SURVEILLER LES SECTEURS SENSIBLES AUX TAUX CLIQUEZ ICI

LES CONTRATS À TERME TENTENT DE METTRE LA FED DEVANT LE FAIT ACCOMPLI CLIQUEZ ICI