Donald Trump veut centraliser la supervision de l’IA au niveau fédéral

Donald Trump prononce un discours lors du sommet sur l'IA intitulé "Gagner la course à l'IA" à l'auditorium Andrew W. Mellon à Washington, le 23 juillet 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain a annoncé ce lundi la signature d'un décret destiné à interdire aux Etats américains de mettre en place leurs propres régulations sur l'intelligence artificielle.

Un décret ne peut, en théorie, pas primer sur un texte voté au Congrès ou par le Parlement d'un Etat américain. "Il ne doit y avoir qu'un seul règlement si nous voulons continuer à être les premiers dans le domaine de l'IA (...) Mais cela ne durera pas si les 50 Etats, dont beaucoup sont de mauvais acteurs, s'impliquent dans les REGLES et le PROCESSUS D'APPLICATION", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le chef de l'Etat n'a pas indiqué si le décret contiendrait des mesures d'encadrement qui pourraient se substituer à la législation des Etats. Jusqu'ici, Donald Trump s'est toujours dit favorable à une approche dérégulée de l'IA.

Plus de cent lois ont déjà été adoptées dans une trentaine d'Etats , à majorité démocrate et républicaine. Elles portent sur de nombreux aspects liés à l'IA, du développement raisonné des modèles d'IA générative à la création de "deepfakes" (contenu mettant en scène une personne grâce à l'IA) en passant par l'obligation de transparence sur l'usage de cette technologie.

De nombreuses propositions de loi ont été déposées au Congrès, mais aucune n'a encore été soumise au vote.

Le décret Biden sur la sécurité de l'IA supprimé

Quelques heures après son investiture, en janvier, Donald Trump avait annulé un décret pris par son prédécesseur Joe Biden sur la sécurité en matière d'intelligence artificielle (IA).

Le texte initial, dévoilé en octobre 2023, imposait notamment aux entreprises du secteur de transmettre au gouvernement fédéral certaines données relatives à leurs modèles d'IA . Il leur fallait ainsi communiquer les résultats de tests lorsque les programmes présentaient "un risque sérieux en termes de sécurité nationale, de sécurité économique nationale, ou de santé publique ".

Le décret donnait aussi comme mission à l'Institut national des standards et de la technologie (NIST) de formuler des recommandations et définir des standards concernant l'IA.

Il enjoignait également à l'ensemble des agences gouvernementales de procéder à une évaluation des risques liés à l'IA concernant leurs activités.